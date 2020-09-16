Источник: защитник «Реала» Регилон перейдёт в «Тоттенхэм»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Регилон продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.
Как утверждает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», следующим клубом 23-летнего футболиста станет «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» согласовали со «сливочными» трансфер игрока за € 30 млн, а с самим Серхио договорились об условиях контракта.
На Регилона также претендовал «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что решающим фактором в борьбе за испанца стал тот факт, что «Тоттенхэм» пошёл на условия «Реала» и согласился включить в договор сумму, за которую «сливочные» смогут вернуть защитника, а также приоритетное право выкупа. «Красные дьяволы» отказались от обоих пунктов.
Регилон является воспитанником «Реала». В минувшем сезоне испанский защитник выступал за «Севилью» на правах аренды, провёл 31 матч в Примере, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.
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