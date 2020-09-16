Сын Семака: в детстве я воспринимал отца как предателя

Илья Семак, сын главного тренера «Зенита» Сергея Семака от первого брака, рассказал о разводе родителей и знакомстве с новой семьёй.



«Было очень тяжело. Доходило до слёз, я принимал это очень близко к сердцу. Сейчас понимаю, отношусь проще. О разводе мне сказала мама, но я даже не помню, как это было.



В детстве я вообще воспринимал отца как предателя. Потом мнение изменилось: осознаю, что в такой ситуации виноваты оба родителя.



Была ревность к его новой семье. До 13 лет я вообще не хотел ни общаться, ни знакомиться с его женой и детьми. Когда он играл в «Рубине», я приезжал к нему, селился в гостинице у его брата. Это была моя инициатива, потому что не хотел оставаться у него и его новой семьи. Сейчас уже, если один приезжаю в Питер, могу и у них остановиться», — цитирует Илью Sport24.

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