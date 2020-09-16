Эджуке: покупка первых бутс – один из самых счастливых дней в моей жизни

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал, как играл в футбол босиком, и поделился эмоциями от приобретения первых настоящих бутс.



«В Африке у нас особо нет возможностей, приходится бороться и пробивать себе путь наверх. Тогда не было денег купить себе ботинки, приходилось играть босиком. В таком положении были многие ребята. Мы начинали играть в бутсах только в организованных командах. Но даже тогда было всё равно, что это за обувь. Главное – какую игру ты демонстрируешь.



Впервые я надел кроссовки, когда играл за команду начальной школы. Это были даже не бутсы, а именно кеды. Я искал хоть какую-то обувь. В итоге поменял свои сандалии на конверсы знакомого. Я сыграл в его кедах, ушёл в них домой, а на следующий день мы поменялись обратно. На том турнире я стал лучшим игроком.



В средней школе попросил маму купить первые бутсы. Они мне служили очень долго! Я ухаживал за ними, потому что не мог себе позволить, чтобы они порвались или испортились. Пылинки с них сдувал. Они стоили очень дорого! Это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Кажется, это были бутсы от adidas. Позже нашлись люди, которым нравилась моя игра, и они покупали мне бутсы. С тех пор проблем с обувью не возникало», – рассказал Эджуке в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ездил в «Ливерпуль», учится у Неймара и уже забил «Спартаку». Первое интервью с Эджуке Круто стартовал в ЦСКА!