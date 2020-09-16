Бранислав Иванович: скучал по английскому футболу. Хотел вернуться сюда ещё в прошлом году

Новичок «Вест Бромвич Альбион» защитник Бранислав Иванович, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что мог вернуться в Англию раньше.



«Я скучал по английскому футболу, по его стилю, по всему. Хотел вернуться сюда ещё в прошлом году, но этого не случилось. Теперь я счастлив быть здесь и постараюсь показать себя с наилучшей стороны.



Думаю, сейчас я способен дать больше. Я абсолютно изменился. Конечно, многие помнят мою игру за «Челси», но сейчас я открываю новую главу и понимаю это. Прежде всего мне нужно усердно работать, чтобы быть готовым к Премьер-лиге», — приводит слова Ивановича пресс-служба «Вест Бромвича».



29 июля Иванович покинул «Зенит» по истечении контракта. В петербургском клубе 36-летний сербский футболист провёл три года, стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

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