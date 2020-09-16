«Арсенал» продал вратаря Мартинеса в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» на своём официальном сайте объявила о переходе вратаря Дамиана Мартинеса из лондонского «Арсенала».
28-летний аргентинский футболист подписал с клубом из Бирмингема контракт, рассчитанный на четыре года. Сумма трансфера не разглашается, однако ранее сообщалось, что «Астон Вилла» собиралась улучшить своё предложение, на тот момент составлявшее £ 15 млн (€ 16,4 млн).
Мартинес перешёл в молодёжную команду «Арсенала» из аргентинского «Индепендьенте» летом 2010 года. За основную команду голкипер дебютировал в 2012 году. Контракт Мартинеса с «канонирами» действовал до лета 2022 года.
В минувшем сезоне голкипер принял участие в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне, 9 из которых отстоял на ноль, пропустил 24 забитых мяча и получил 2 жёлтые карточки.
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