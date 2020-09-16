Роман Широков находится под подпиской о невыезде в связи с уголовным делом

Бывший футболист сборной России Роман Широков находится под подпиской о невыезде, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Действия экс-полузащитника были квалифицированы как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. В связи с этим против него было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ. Подписка о невыезде является мерой пресечения.
Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Главный арбитр Никита Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок напал на него.
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