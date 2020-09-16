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«Томь» согласовала контракты с Денисовым и Давыдовым

«Томь» согласовала контракты с Денисовым и Давыдовым
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова рассказала, что клуб согласовал переход защитника Виталия Денисова и нападающего Дениса Давыдова.

«Да, мы пришли к согласию. Уже получили результаты их медицинского обследования, ждем их. В пятницу-субботу они прилетят. Сыграют ли Виталий и Денис с «Волгарем»? Будем стараться успеть заявить, но вопрос в каком они функциональном состоянии. Тем более Денисов прилетит только в день матча, сами понимаете. Рассматриваются ли другие кандидатуры для усиления состава? Да», — цитирует Смирнову «Матч ТВ».

Давыдов ранее выступал за софийский ЦСКА, за который он провёл три матча и не отметился результативными действиями. Последним клубом Денисова стал волгоградский «Ротор». Оба игрока находятся в статусе свободных агентов.

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