Роберт Левандовски – лучший игрок «Баварии» сезона-2019/2020

Болельщики «Баварии» признали лучшим игроком завершившегося сезона-2019/2020 нападающего Роберта Левандовского, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
Польский форвард перешёл в команду в 2014 году из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. Всего он провёл за «Баварию» 289 матчей, забил 246 голов и отдал 57 результативных передач. В сезоне-2019/2020 нападающий установил историческое достижение – стал лучшим бомбардиром во всех турнирах, в которых клуб принимал участие, а также выиграл требл.
В прошлом сезоне Левандовски сыграл 47 матчей, забил 55 голов и отдал 10 результативных передач. Текущий контракт Роберта с «Баварией» рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 60 млн.
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