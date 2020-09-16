Роберт Левандовски – лучший игрок «Баварии» сезона-2019/2020

Болельщики «Баварии» признали лучшим игроком завершившегося сезона-2019/2020 нападающего Роберта Левандовского, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Польский форвард перешёл в команду в 2014 году из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. Всего он провёл за «Баварию» 289 матчей, забил 246 голов и отдал 57 результативных передач. В сезоне-2019/2020 нападающий установил историческое достижение – стал лучшим бомбардиром во всех турнирах, в которых клуб принимал участие, а также выиграл требл.



В прошлом сезоне Левандовски сыграл 47 матчей, забил 55 голов и отдал 10 результативных передач. Текущий контракт Роберта с «Баварией» рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 60 млн.

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