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В. Денисов рассказал, как Вагнер разозлил Газзаева, веселясь в автобусе перед матчем

В. Денисов рассказал, как Вагнер разозлил Газзаева, веселясь в автобусе перед матчем
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник ЦСКА Виталий Денисов рассказал об инциденте с участием экс-форварда «армейцев» Вагнера Лава.

«Ехали то ли на дерби со «Спартаком», то ли на Кубок УЕФА. Тогда был тренером Валерий Георгиевич Газзаев. Все сидят. Боятся не то что что-то сказать – боятся дышать! Заходит Вагнер, начинает стучать, греметь, кричать: «Чего такие хмурые? Давайте улыбнитесь! У нас игра!» Газзаев встал, посмотрел и говорит: «Садись!» – «В чём проблема? Давайте! Настраивайтесь! Улыбайтесь! Должно быть весело!» Тогда все перепугались. И ту игру мы выиграли», — сказал Денисов в ролике на YouTube-канале oSporte TV.

Денисов перешёл в ЦСКА в 2003 году. В клубе он провёл три года, не сыграв ни одного матча за основную команду и проведя сезон в аренде в «Спартаке» (Нижний Новгород). Впоследствии выступал за «Днепр», «Локомотив», «Крылья Советов» и «Рубин», а последним на текущий момент клубом 33-летнего защитника стал «Ротор».

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