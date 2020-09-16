В. Денисов рассказал, как Вагнер разозлил Газзаева, веселясь в автобусе перед матчем

Бывший защитник ЦСКА Виталий Денисов рассказал об инциденте с участием экс-форварда «армейцев» Вагнера Лава.
«Ехали то ли на дерби со «Спартаком», то ли на Кубок УЕФА. Тогда был тренером Валерий Георгиевич Газзаев. Все сидят. Боятся не то что что-то сказать – боятся дышать! Заходит Вагнер, начинает стучать, греметь, кричать: «Чего такие хмурые? Давайте улыбнитесь! У нас игра!» Газзаев встал, посмотрел и говорит: «Садись!» – «В чём проблема? Давайте! Настраивайтесь! Улыбайтесь! Должно быть весело!» Тогда все перепугались. И ту игру мы выиграли», — сказал Денисов в ролике на YouTube-канале oSporte TV.
Денисов перешёл в ЦСКА в 2003 году. В клубе он провёл три года, не сыграв ни одного матча за основную команду и проведя сезон в аренде в «Спартаке» (Нижний Новгород). Впоследствии выступал за «Днепр», «Локомотив», «Крылья Советов» и «Рубин», а последним на текущий момент клубом 33-летнего защитника стал «Ротор».
- 16 сентября 2020
-
14:38
-
14:35
-
14:27
-
14:08
-
14:06
-
13:51
-
13:48
-
13:37
-
13:11
-
12:59
-
12:35
-
12:30
-
12:23
-
12:10
-
12:09
-
12:02
-
11:45
-
11:39
-
11:36
-
11:28
-
11:12
-
10:58
-
10:33
-
10:23
-
10:22
-
10:17
-
09:58
-
09:57
-
09:34
-
09:31
-
09:02
-
08:30
-
06:23
-
06:13
-
05:26