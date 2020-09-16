Габулов: Максименко снова не справляется с давлением. К дерби с ЦСКА он оказался не готов

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов оценил выступление голкипера «Спартака» Александра Максименко в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:3).
«В очередной раз хочу обратить внимание на неубедительную игру Александра Максименко в большом матче, особенно в сравнении с его оппонентом Игорем Акинфеевым. Александр обладает потенциалом и даже талантом, но, к сожалению, снова не справляется с ментальным давлением. К дерби он оказался не готов.
В топ-матчах вратарь должен не просто брать «свои» мячи, но и спасать — как это делал Акинфеев. В таких эпизодах, как первый и третий голы ЦСКА, голкипер уровня «Спартака» обязан выручать. Да, это непростые моменты — сам я и спасал, и пропускал в подобных ситуациях. Но если Максименко хочет прогрессировать и претендует на что-то большее вместе со своей командой, то должен быть ментально готов к таким сейвам.
Разберём гол Эджуке в добавленное время. На мой взгляд, Максименко должен был занимать низкую вратарскую стойку, ожидая удара в любую точку: и низом, и верхом, и в дальний угол, и в ближний. В таких ситуациях нужно резче складываться и быстрее реагировать на мяч — но это вопрос отработки. Тренер вратарей «Спартака» должен корректировать действия Александра во время занятий», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 16 сентября 2020
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