Малафеев: на душе неспокойно. Жизнь протекает как-то мимо

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выложил в своём «инстаграме» пост о жизни после пандемии и предложениях работы в политике и на телевидении.



«После самоизоляции жизнь постепенно возвращается в привычное русло. Мы ходим на работу и в рестораны, общаемся с друзьями, на стадионе болеем за любимую футбольную команду, опять ездим за границу. Но на душе неспокойно. Сначала думал, это связано с приближением зимы и ожиданием новой коронавирусной волны. Убеждаю себя, что всё будет хорошо. Вроде верю, но всё равно тревожно.

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Начинаю размышлять и понимаю, что не хватает работы, которая поднимает с утра и в течение всего дня держит в тонусе. Не хватает ответственности, которая была в «Зените» во время футбольной или управленческой карьеры.

Достаточно времени на спорт. Но бег, плавание, бокс и игра в теннис лишь ненадолго заряжают энергией и повышают настроение. Проходит несколько часов, и вдруг накатывает апатия, создаётся ощущение дня сурка, и руки опускаются. Хотя уныние — большой грех.

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Жизнь протекает как-то мимо. Есть чувство, что могу больше, не хватает вызова. Нужна цель, чтобы сломя голову двинуться к ней, раскидывая всё на своём пути. Думаю, вы понимаете о чём я. Мне предлагали пойти в политику, но что-то остановило. Звали на телевидение, но не уверен, что это моё.

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Вот такие непростые мысли меня посещают. Конечно, моя семья, любимые жена и дети придают сил, поддерживают и заряжают положительным настроем. Но иногда нет-нет да и почувствуешь, что живёшь не в полную силу. Но и этот этап преодолеем! Ведь всё, что нас не убивает, делает только сильнее», — написал Малафеев в своём «инстаграме».

Малафеев выступал за «Зенит» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых голкипер стал четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратным обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения профессиональной карьеры Малафеев работал в должности заместителя спортивного директора петербургского клуба. В конце мая 2020 года 41-летний специалист объявил о своём уходе из клуба.