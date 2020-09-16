Виталий Денисов: Смородская — профессионал. Знает, что делать в критической ситуации
Бывший защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов поделился мнением об экс-президенте «железнодорожников» Ольге Смородской.
«Смородская – профессионал. Человек, знающий, что делать в критической ситуации. У меня не было такого, но, я думаю, она человек, который не откажет в помощи», — сказал Денисов в ролике на YouTube-канале oSporte TV.
Денисов защищал цвета «Локомотива» с 2013 по 2019 год. В составе московской команды он стал чемпионом России и дважды завоевал Кубок страны. Смородская занимала пост президента клуба с 2010 по 2016 год.
В ходе своей карьеры Денисов также выступал за ЦСКА, «Спартак» (Нижний Новгород), «Днепр», «Крылья Советов» и «Рубин», а последним на текущий момент клубом 33-летнего защитника стал «Ротор».
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