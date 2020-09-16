Медведев: «Зенит» опережает свой рекордный чемпионский график на два очка

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал промежуточные результаты клуба в Российской Премьер-Лиге.



«Может быть, рано подводить итоги стартовому отрезку сезона, но «Зенит» опережает свой рекордный чемпионский график на два очка. Каким отрывом это закончилось, мы помним», – цитирует Медведева РИА «Новости».



«Зенит» по итогам семи туров Российской Премьер-Лиги набрал 16 очков и лидирует в турнирной таблице. Клуб оступился в двух матчах подряд – с «Динамо» (0:1) и «Локомотивом» (0:0). В сезоне-2019/2020 команда стала чемпионом, опередив ближайшего преследователя на 15 очков.



В 8-м туре клуб на выезде сыграет с «Уралом». Встреча состоится 19 сентября, начало – в 16:30 мск.

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