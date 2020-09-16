Медведев: «Зенит» опережает свой рекордный чемпионский график на два очка
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал промежуточные результаты клуба в Российской Премьер-Лиге.
«Может быть, рано подводить итоги стартовому отрезку сезона, но «Зенит» опережает свой рекордный чемпионский график на два очка. Каким отрывом это закончилось, мы помним», – цитирует Медведева РИА «Новости».
«Зенит» по итогам семи туров Российской Премьер-Лиги набрал 16 очков и лидирует в турнирной таблице. Клуб оступился в двух матчах подряд – с «Динамо» (0:1) и «Локомотивом» (0:0). В сезоне-2019/2020 команда стала чемпионом, опередив ближайшего преследователя на 15 очков.
В 8-м туре клуб на выезде сыграет с «Уралом». Встреча состоится 19 сентября, начало – в 16:30 мск.
Александр Медведев: рад, что Иванович вернулся в чемпионат Англии
- 16 сентября 2020
-
14:38
-
14:35
-
14:27
-
14:08
-
14:06
-
13:51
-
13:48
-
13:37
-
13:11
-
12:59
-
12:35
-
12:30
-
12:23
-
12:10
-
12:09
-
12:02
-
11:45
-
11:39
-
11:36
-
11:28
-
11:12
-
10:58
-
10:33
-
10:23
-
10:22
-
10:17
-
09:58
-
09:57
-
09:34
-
09:31
-
09:02
-
08:30
-
06:23
-
06:13
-
05:26
Партнерский контент