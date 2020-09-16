Защитник «Уотфорда» Эступиньян перешёл в «Вильярреал»

Эквадорский защитник «Уотфорда» Первис Эступиньян перешёл в «Вильярреал». «Субмарина» заплатит за 22-летнего игрока € 16,4 млн. Контракт Эступиньяна с новым клубом рассчитан на семь лет, сообщает пресс-служба «Вильярреала».



Защитник перешёл в «Уотфорд» из «Удинезе» в 2017 году, но постоянно отправлялся в аренду в Испанию. Эквадорец защищал цвета «Альмерии», «Мальорки» и «Осасуны». В сезоне-2019/2020 игрок завоевал место в основном составе «Осасуны». Эступиньян провёл 39 матчей, забил один гол и отдал семь результативных передач.



Защитник дебютировал за сборную Эквадора в 2019 году, когда вышел на поле во встрече с Аргентиной (1:6). В том матче игрок не отметился результативными действиями. Интернет-портал Tranfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость Первиса в € 15 млн.

«Вильярреал» в дебютном матче Эмери не смог обыграть дебютанта Примеры