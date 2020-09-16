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«Уфа» одолела «Ленинградец» в 1-м туре группового этапа Кубка России

«Уфа» одолела «Ленинградец» в 1-м туре группового этапа Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В 1-м туре группового этапа Кубка России «Ленинградец» принимал «Уфу». Матч прошёл на стадионе «Рощино-Арена» в Рощино и завершился со счётом 0:1.

Единственный гол был забит на 58-й минуте встречи. Его автором стал нападающий гостей Ловро Бизяк.

«Уфа», набрав 3 очка, возглавила 4-ю группу. Соперником подопечных Вадима Евсеева также станет «Чертаново». С московским коллективом уфимская команда сыграет 21 октября.

Напомним, по новому регламенту Кубка России команды по итогам 1/64 финала разбили на 10 групп, победители которых разыграют трофей в плей-офф. При этом участия в групповом этапе не принимают клубы, представляющие Россию в еврокубках. Они начнут свой путь в турнире в плей-офф.

Таблицы групп Кубка России сезона-2020/2021.

Кубок России. Группа 4. 1-й тур
16 сентября 2020, среда. 13:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
0 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Бизяк – 58'
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