«Уфа» одолела «Ленинградец» в 1-м туре группового этапа Кубка России
В 1-м туре группового этапа Кубка России «Ленинградец» принимал «Уфу». Матч прошёл на стадионе «Рощино-Арена» в Рощино и завершился со счётом 0:1.
Единственный гол был забит на 58-й минуте встречи. Его автором стал нападающий гостей Ловро Бизяк.
«Уфа», набрав 3 очка, возглавила 4-ю группу. Соперником подопечных Вадима Евсеева также станет «Чертаново». С московским коллективом уфимская команда сыграет 21 октября.
Напомним, по новому регламенту Кубка России команды по итогам 1/64 финала разбили на 10 групп, победители которых разыграют трофей в плей-офф. При этом участия в групповом этапе не принимают клубы, представляющие Россию в еврокубках. Они начнут свой путь в турнире в плей-офф.
- 16 сентября 2020
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