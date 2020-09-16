Моуринью: не секрет, что я восхищаюсь Бэйлом

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал об отношении к нападающему мадридского «Реала» Гарету Бэйлу на фоне слухов о возможном возвращении игрока в лондонский клуб.



«Я пытался заполучить Бэйла в «Реал», но в то время это было невозможно. Но президент доверился моим ощущениям и знаниям и привёл Гарета в клуб уже после моего ухода. Не секрет, что я восхищаюсь Бэйлом. Думаю, даже Гарет знает это», — приводит слова Моуринью Sky Sports.



Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.

Агент Бэйла: Гарет по-прежнему любит «Тоттенхэм». Он хочет быть там