Моуринью: не секрет, что я восхищаюсь Бэйлом

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал об отношении к нападающему мадридского «Реала» Гарету Бэйлу на фоне слухов о возможном возвращении игрока в лондонский клуб.
«Я пытался заполучить Бэйла в «Реал», но в то время это было невозможно. Но президент доверился моим ощущениям и знаниям и привёл Гарета в клуб уже после моего ухода. Не секрет, что я восхищаюсь Бэйлом. Думаю, даже Гарет знает это», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» летом 2013 года. Сумма трансфера составила € 101 млн. В прошлом сезоне 31-летний валлийский форвард принял участие в 16 матчах чемпионата Испании (12 — в основном составе), в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2022 года.
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