Сергей Иванов: наш футбол не заслуживает такого чрезмерного внимания

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился мнением об уровне популярности футбола в России.
«Футбол – спорт номер один. Спорить с этим бессмысленно. Сам я футбольный и хоккейный болельщик, болею за один клуб везде. Внимание СМИ к футболу чрезмерно, наш футбол этого не заслуживает. Самый успешный вид спорта в России – волейбол. Сколько о нём говорят по сравнению с футболом? Ноль?
Что касается хоккея, то он успешнее футбола. Гандбол – сборная выигрывала многое, говорят о нём? Футбол далеко не самый успешный командный вид спорта в России. Но процентов 90 говорят о футболе: занимаются сплетнями, кормятся на футболе. У какого-нибудь игрока заболел палец — обязательно в газетах напишут. Наш чемпионат, понятно, привлекает внимание», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 16 сентября 2020
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