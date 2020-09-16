«Ротор» получил техническое поражение в матче с «Краснодаром»

КДК РФС засчитал волгоградскому «Ротору» техническое поражение со счётом 0:3 в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Команда была наказана за неявку на игру и получила штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение медицинского регламента.
«Поражение «Ротору» со счётом 0:3, «Краснодару» присуждена победа со счётом 3:0. Также «Ротор» оштрафован за нарушение медицинского регламента на 100 тысяч рублей», — цитирует главу КДК Артура Григорьянца РИА «Новости».
В субботу стало известно, что семь игроков «Ротора» заразились COVID-19. В воскресенье тестирование выявило новых заболевших. Российская Премьер-Лига приняла решение об отмене матча.
«Ротор» после семи туров набрал два очка и находится на последнем месте в турнирной таблице.
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