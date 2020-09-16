«Локомотив» близок к покупке Тикиньо за € 12 млн

Московский «Локомотив» почти согласовал сделку по покупке нападающего «Порту» Тикиньо, сообщает A Bola.
Сторонам осталось уладить некоторые детали трансфера, сумма которого составит около € 12 млн.
Сообщалось, что «Локомотив» собирается повысить предложение до € 12 млн, чтобы заполучить бразильского форварда. «Порту» рассчитывает получить за 29-летнего игрока € 15 млн, но «железнодорожники» не готовы отдавать такую сумму.
Бразилец перешёл в «Порту» в 2017 году. Сумма трансфера из «Витории» составила € 5,6 млн. В сезоне-2019/2020 нападающий провёл 48 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 19 мячей и отдал три результативные передачи.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2020/2021. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 9 млн.
- 16 сентября 2020
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