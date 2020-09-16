Лунёв проходит заключительный этап реабилитации после травмы на базе сборной России

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв по согласованию с клубом проходит заключительный этап реабилитации после травмы на учебно-тренировочной базе сборной России в Новогорске.

«С футболистом занимаются реабилитолог Игорь Степанов и тренер вратарей сборной Гинтарас Стауче. Динамика восстановления достаточно позитивная. Уже через несколько недель можно надеяться на возвращение Лунёва к занятиям в общей в группе», — говорится в официальном «твиттере» российской национальной команды.

Лунёв перешёл в «Зенит» в январе 2017 года из «Уфы». Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В прошлом сезоне 28-летний голкипер принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и пропустил 11 голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.