Защитник «Монпелье» является самым старым игроком топ-5 чемпионатов с 2008 года

Бразильский защитник «Монпелье» Виторино Хилтон является самым возрастным футболистом в топ-5 сильнейших европейских чемпионатов с 2008 года.

В матче 1-го тура чемпионата Франции с «Лионом» (2:1) Хилтон сыграл в возрасте 43 лет и двух дней. Футболист вышел на поле в стартовом составе, на 71-й минуте получил жёлтую карточку, а ещё через 10 минут был удалён.

Более старый футболист играл в чемпионате Франции в 1956 году. Тогда на поле вышел 44-летний игрок «Труа» Роджер Куртуа. Среди топ-5 чемпионатов более возрастной футболист принял участие в матче в 2008 году, им оказался 44-летний голкипер «Лацио» Марко Баллотта.

Хилтон играет за «Монпелье» с 2011 года, за клуб он провёл 323 матча, забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.