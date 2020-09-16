Представители Гризманна связывались с «Манчестер Сити»

Представители французского нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна связывались с «Манчестер Сити», сообщает журналист Жерар Ромеро в своём «твиттере».
«Летом представители Гризманна общались с «Манчестер Сити», чтобы узнать, интересен ли клубу форвард. В „Сити“ игроком не заинтересовались. Гризманн хотел уйти до того, как Месси отправил „Барселоне“ письмо с просьбой о расторжении контракта», — написал Ромеро.
Гризманн перешёл в «Барселону» летом 2019 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 120 млн. В прошлом сезоне 29-летний форвард принял участие в 35 матчах чемпионата Испании (31 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
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