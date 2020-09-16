Григорьянц: «Ротор» не обеспечил необходимые условия для проведения матча с «Краснодаром»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение о присуждении технического поражения «Ротору» в матче 7-го тура чемпионата России с «Краснодаром».



«КДК на своём заседании рассмотрел обращение Российской футбольной Премьер-Лиги об отмене матча 7-го тура чемпионата России сезона-2020/2021 между командами «Ротор» и «Краснодар».



КДК установил, что накануне проведения матча положительные результаты на COVID-19 были получены рядом футболистов и представителей «Ротора». Игрокам «Ротора» не были выданы QR-коды для доступа в «Чистую зону» при проведении указанного матча, а значит, они в любом случае не имели права принимать в нём участие. В результате матч был отменён делегатом в связи с выявленными случаями заболевания короновирусной инфекцией COVID-19 среди представителей ФК «Ротор», которые в случае проведения матча могли поставить под угрозу безопасность участников матча.



На основании установленных обстоятельств КДК сделал вывод, что ФК «Ротор» как принимающий клуб не обеспечил необходимые условия для проведения матча, которые привели к его срыву. Соответственно, по итогам заседания КДК к клубу было применено техническое поражение со счётом 0:3, а ФК «Краснодар» в указанном матче присуждена победа со счётом 3:0. Также к ФК «Ротор» применён штраф в сумме 100 тысяч рублей за нарушение обязательных требований Санитарного регламента чемпионата России, поскольку, несмотря на отсутствие соответствующих QR-кодов у игроков, они до момента принятия решения делегатом об отмене матча находились в «Чистой зоне» на стадионе», — приводит слова Григорьянца пресс-служба РФС.

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