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«Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» в Кубке России

«Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» в Кубке России
Футбол / Кубок России 0

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Пятигорске на стадионе «Центральный». Обслуживал встречу арбитр Сергей Костевич.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Герман Онугха. В концовке встречи команды обменялись голами. На 91-й минуте преимущество тамбовского клуба увеличил Кирилл Панченко. Через несколько минут хозяева сократили разрыв в счёте, забив гол с одиннадцатиметрового.

«Тамбов», набрав три очка, занимает первое место в турнирной таблице группы 10. «Машук-КМВ» (0) — на последнем, третьем месте.

Следующий матч «Тамбов» проведёт 21 октября на выезде с брянским «Динамо». «Машук-КМВ» встретится с «Динамо» на своём поле 30 сентября.

Кубок России. Группа 10. 1-й тур
16 сентября 2020, среда. 16:00 МСК
Машук-КМВ
Пятигорск
Окончен
1 : 2
Тамбов
Тамбов
0:1 Онугха – 22'   0:2 Панченко – 90+1'   1:2 – 90+4'
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