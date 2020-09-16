«Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» в Кубке России

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Пятигорске на стадионе «Центральный». Обслуживал встречу арбитр Сергей Костевич.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Герман Онугха. В концовке встречи команды обменялись голами. На 91-й минуте преимущество тамбовского клуба увеличил Кирилл Панченко. Через несколько минут хозяева сократили разрыв в счёте, забив гол с одиннадцатиметрового.
«Тамбов», набрав три очка, занимает первое место в турнирной таблице группы 10. «Машук-КМВ» (0) — на последнем, третьем месте.
Следующий матч «Тамбов» проведёт 21 октября на выезде с брянским «Динамо». «Машук-КМВ» встретится с «Динамо» на своём поле 30 сентября.
- 16 сентября 2020
-
19:22
-
19:16
-
19:16
-
19:09
-
19:00
-
18:59
-
18:56
-
18:53
-
18:40
-
18:39
-
18:31
-
18:22
-
18:15
-
18:15
-
18:03
-
18:01
-
17:56
-
17:37
-
17:35
-
17:21
-
17:16
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:49
-
16:43
-
16:34
-
16:11
-
16:10
-
16:00
-
15:53
-
15:51
-
15:02
-
15:01
-
14:38