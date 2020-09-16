«Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» в Кубке России

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России «Тамбов» обыграл «Машук-КМВ» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Пятигорске на стадионе «Центральный». Обслуживал встречу арбитр Сергей Костевич.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 22-й минуте автором забитого мяча стал Герман Онугха. В концовке встречи команды обменялись голами. На 91-й минуте преимущество тамбовского клуба увеличил Кирилл Панченко. Через несколько минут хозяева сократили разрыв в счёте, забив гол с одиннадцатиметрового.

«Тамбов», набрав три очка, занимает первое место в турнирной таблице группы 10. «Машук-КМВ» (0) — на последнем, третьем месте.

Следующий матч «Тамбов» проведёт 21 октября на выезде с брянским «Динамо». «Машук-КМВ» встретится с «Динамо» на своём поле 30 сентября.