Кокорин впервые выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче с «Родиной»

Стал известен состав «Спартака» на матч элитного раунда Кубка России с «Родиной». Нападающий красно-белых Александр Кокорин впервые появится на поле в старте.



«Спартак»: Максименко, Зобнин, Маслов, Кутепов, Джикия, Айртон, Урунов, Крал, Бакаев, Соболев, Кокорин.



Запасные: Ребров, Гапонов, Голосов, Умяров, Маркитесов, Ларссон, Понсе.

«Родина»: Сальников, Юдинцев, Волков, Катаев, Коротков, Ламанов, Филиппов, Шавель, Айрапетян, Ерёменко, Абдусаламов.

Встреча 1-го тура группового этапа Кубка России пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Соперником «Спартака» по групповому этапу также является «Енисей». С красноярской командой красно-белые встретятся 21 октября.