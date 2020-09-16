Мигел Данни: Крестовский остров — моё любимое место в Санкт-Петербурге

Бывший капитан «Зенита» Мигел Данни рассказал о своих любимых местах в Санкт-Петербурге.



«Не буду, как многие, говорить об Эрмитаже. Он мне не так сильно нравится. За девять с половиной лет своей жизни в Петербурге я посетил его лишь однажды. Моему соотечественнику нравятся музеи, и однажды я решил: „Окей, сходим“. И больше там не был. Конечно, для Петербурга это знаковое место, но я расскажу о других достопримечательностях.

Больше всего мне нравятся парки, в которых можно гулять в любое время года. Когда я играл за „Зенит“, жил на Крестовском острове. Это моё любимое место в Петербурге. Там есть красивые пруды. Я получал настоящее удовольствие от пеших прогулок. Там же находится и знаменитый парк аттракционов, где можно весело провести время, плюс замечательные рестораны, где всегда можно утолить голод.

Затем я бы назвал Сестрорецк, который расположен на северном берегу Финского залива. Я люблю его за спокойствие и тишину. Там можно отдохнуть от всего, набраться впечатлений. Лучше отправляться туда всей семьёй, чтобы получить наслаждение от видов Финского залива.

Петергоф — очень красивое место. Обязательно нужно увидеть его сады и красивейшую архитектуру дворца. Очень красив Верхний сад, который расположен прямо перед дворцом (перед южным фасадом). Знаю, что это место практически не менялось за прошедшие столетия. Там можно отдохнуть большой компанией и увидеть все красоты этого известного на весь мир шедевра архитектуры.

Рассказ о Петербурге был бы неполным без упоминания Невского. У каждого города есть свой центр, в Петербурге это целый проспект, растянувшийся на несколько километров. Невский проспект — один из самых красивых в мире. По нему лучше не ездить, а ходить пешком. На Невском надо пристально разглядывать каждое здание. Это восхитительное место!» — приводит слова Данни Welcome 2020.