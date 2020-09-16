«Ростов»: готов ли Прядкин нести ответственность за заражение игроков в матче с «Ротором»?

Пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб направил письмо в адрес президента РПЛ Сергея Прядкина с просьбой ответить на вопросы о проведении матча с «Ротором», в котором зафиксирована вспышка коронавируса.
«Матч «Ротор» — «Краснодар» был отменён по причине вспышки коронавируса в волгоградской команде с формулировкой Лиги «в связи с невозможностью обеспечить безопасность проведения матча». 19 сентября запланирован матч «Ростов» — «Ротор», в связи с этим ФК «Ростов» направил господину Прядкину письмо, которое содержит следующие вопросы:
— Матч «Ротор» — «Краснодар» отменили три дня назад. Что произошло за это время и почему матч «Ростов» — «Ротор» проводить безопасно?
— Отмена матча в Волгограде и решение господина Прядкина о проведении матча в Ростове через шесть дней – это не двойные стандарты?
— Верит ли господин Прядкин как президент Лиги в то, что 11 заболевших футболистов «Ротора» принимали участие в тренировочном и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем не контактировали?
— Готов ли господин Прядкин нести публичную персональную ответственность за заражение футболистов «Ростова» во время игры против «Ротора»?
Наш клуб рассчитывает на оперативную реакцию президента РПЛ Сергея Прядкина на указанное письмо», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
Матч «Ростов» — «Ротор» запланирован на 19 сентября.
КДК РФС засчитал волгоградскому «Ротору» техническое поражение со счётом 0:3 в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Команда была наказана за неявку на игру и получила штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение медицинского регламента.
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