Илья Геркус: есть клубы, в которые я не пойду. «Спартак» и ЦСКА – нет, «Локомотив» – да

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что он не прочь вернуться к работе с «железнодорожниками», несмотря на судебную тяжбу с клубом.
«Какие уроки извлёк для себя? Расставаться надо аккуратнее и пользоваться юристами. Я и сейчас в футболе, у меня городская футбольная лига. А про футбол 11 на 11 скажу, что никогда не говори «никогда». Есть несколько клубов, в которые я точно не пойду, а остальное – почему нет? В «Локомотив» вернусь с удовольствием, если такая просьба от акционеров последует – побеседуем. Всё зависит от задач, которые будут перед «Локомотивом». Если я буду с ними согласен – почему нет? Я с теплотой отношусь к этим людям и к этому клубу. «Спартак» – нет, «Локомотив» – да. ЦСКА тоже нет», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 16 сентября 2020
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