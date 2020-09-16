Московский участковый отказывал судье в возбуждении дела против Широкова

Участковый ОВД «Сокольники» пытался отказать футбольному арбитру Никите Данченкову в возбуждении уголовного дела в отношении экс-футболиста Романа Широкова, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Спустя несколько дней после происшествия участковый вынес постановление об отказе в возбуждении дела. 7 сентября начальник ОВД счёл постановление необоснованным и возбудил уголовное дело в отношении Широкова.

Бывший футболист сборной России Роман Широков находится под подпиской о невыезде. Действия экс-полузащитника были квалифицированы как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. В связи с этим против него было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ.



Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Главный арбитр Никита Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок напал на него.