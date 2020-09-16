Юрген Клопп: после ухода из «Ливерпуля» я не возглавлю сразу же другой клуб

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что он планирует взять паузу в карьере после того, как покинет мерсисайдский клуб.
«У меня часто спрашивают о моих планах. Но я никогда не слышал, чтобы подобный вопрос задавали Гвардиоле, хотя его контракт истекает через год. Мой контракт действует ещё четыре года. В футболе это вечность. Наверное, через четыре года я буду думать, продлевать контракт или нет. Если контракт продлён не будет, я возьму паузу в карьере. После ухода из „Ливерпуля“ я не возглавлю сразу же другой клуб. Возьму отпуск на год», — приводит слова Клоппа Goal со ссылкой на канал Leeroy will's wissen! на YouTube.
53-летний Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.
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