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Директор «Торпедо»: Погребняк не рассматривает ФНЛ в качестве продолжения карьеры

Директор «Торпедо»: Погребняк не рассматривает ФНЛ в качестве продолжения карьеры
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин рассказал о беседе с экс-нападающим «Урала» Павлом Погребняком.

«Это уже дела минувших дней. Где-то месяц назад мы общались с Павлом. Несмотря на дружеские отношения, он сказал, что не рассматривает ФНЛ как продолжение карьеры. Сейчас же линия атаки у нас уже полностью укомплектована. Рассчитываем на нападающих, которые у нас в обойме. Что с Прошляковым, получившим травму в матче с «Оренбургом»? Надеемся, к матчу 11-го тура с «Нижним Новгородом» вернётся в строй», — цитирует Ляпина «Матч ТВ».

В завершившемся сезоне Погребняк в составе «Урала» забил три мяча в 16 матчах чемпионата России. 24 июля форвард покинул клуб в статусе свободного агента. Нападающий допустил, что «Урал» станет последним клубом в его профессиональной карьере.

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