Остон Урунов забил первый гол за «Спартак»

Узбекистанский полузащитник «Спартака» Остон Урунов забил первый гол в составе московского клуба в матче первого тура группового этапа Кубка России с московской командой «Родина» (2:0, идёт 2-й тайм).

Гол был забит на 53-й минуте. Урунов на дриблинге прошёл между двух защитников «Родины», приблизился к радиусу штрафной площади и классным ударом отправил мяч в нижний угол ворот соперника. Голевую передачу Урунову отдал Александр Кокорин.

Встреча 1-го тура группового этапа Кубка России «Родина» — «Спартак» проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Родина» — «Спартак».



Соперником «Спартака» по групповому этапу является также «Енисей». С красноярской командой красно-белые встретятся 21 октября.