Кипрская «Омония» выбила «Црвену Звезду» из Лиги чемпионов

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов кипрская «Омония» в серии пенальти обыграла сербскую «Црвену Звезду». Встреча состоялась в Никосии на стадионе «ГСП». Обслуживала матч английская бригада арбитров во главе с Крисом Каваной, ассистировали судьи на линиях Дэниел Кук и Ли Беттс.

Счёт был открыт в первом тайме — на 31-й минуте автором забитого мяча стал Михаэль Люфтнер. В концовке первого тайма сербский клуб восстановил равновесие, на 45-й минуте гол забил Мирко Иванич, ему ассистировал Эль-Фарду Бен Набуан. Героем серии послематчевых пенальти стал бразильский вратарь «Омонии» Фабиано, который совершил два сейва.

В решающем раунде квалификации за выход в групповой этап Лиги чемпионов «Омония» сыграет с греческим «Олимпиакосом».