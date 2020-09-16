Московский суд наказал фанатов «Динамо» за выкрики «Жыве Беларусь!»
Савёловский суд Москвы оштрафовал двух болельщиков «Динамо» на 3 тысячи рублей с запретом на посещение спортивных мероприятий за выкрики «Жыве Беларусь!» во время матче с «Ротором» (0:0), сообщает Sport24.
На встрече «Динамо» с «Ростовом» (2:0) сотрудники правоохранительных органов задержали двух болельщиков, один из которых даже не посещал встречу с «Ротором». Фанатам были предъявлены обвинения, а в качестве доказательств представлены фото и видео, снятые на секторе болельщиков «Динамо» и впоследствии выложенные в социальные сети. Болельщик, отсутствовавший на матче, отрицал вину, однако суд приговорил поклонников «Динамо» к штрафу и полугодичному запрету на посещение спортивных мероприятий.
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