Шамиль Газизов: непросто проходить такие команды, как «Родина»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал победу красно-белых в матче 1-го тура группового этапа Кубка России с «Родиной» (5:1).

«Хорошая игра, было сложно настроиться. В первом тайме нагнетали, потом голы пошли и всё открылось. Такие команды всегда непросто проходить. Голы со стандартов, которые пропускаем? У меня ничего не ёкает. Формат Кубка в целом хороший, интересный.

Вопросы по составу лучше задать Тедеско, а не мне. Удивил ли состав? Меня вообще ничего не удивляет. Смотрю на это с профессиональной точки зрения и полностью поддерживаю тренера. С Жиго всё нормально, есть микротравма, но ничего сложного. Давайте не буду раскрывать детали. Глушенков тренируется в общей группе, всё будет хорошо. Мелкие травмы всегда бывают.



Кокорин и Урунов вышли хорошо, где-то им надо прибавлять. Остову ещё много предстоит научиться, но впереди у него большое будущее. Поможет ли эта победа заглушить боль от проигрыша в дерби? Разные турниры. 13-го числа мы проиграли, вот и всё. После того матча сказал, что следующая важная встреча – с «Родиной». Теперь следующая – с «Рубином», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Счёт был открыт в первом тайме — на 35-й минуте автором забитого мяча стал Александр Соболев. В начале второго тайма преимущество красно-белых упрочил Остон Урунов. Через несколько минут счёт до крупного довёл Айртон. Вскоре четвёртый гол забил Роман Зобнин. На 61-й минуте разрыв в счёте сократил Магомедхабиб Абдусаламов. На 81-й минуте окончательный счёт установил Эсекьель Понсе.