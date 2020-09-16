Газизов: Кашшаи был на матче «Спартака» и «Родины». Мы с ним не общались

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил, что глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи посетил матч «Родина» — «Спартак» (1:5) на «Открытие Арене».

«ЭСК мы попросили разъяснить судейские моменты, чтобы мы объясняли команде, болельщикам и самим себе, что правильно, а что нет. Пока документов нет. Кашшаи был на матче по своей работе, мы всегда рады его присутствию. Мы с ним не общались. Завтра он будет объяснять новые правила, какие-то разъяснения. Это будет встреча с руководствами всех клубов – сначала с Хачатурянцем, потом с Кашшаи.



Судейство всегда будут обсуждать, никогда не будет всегда хорошо или всегда плохо. Довольных не будет. К этому надо относиться, как к футбольному действию», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.