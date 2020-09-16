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Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Жирону»

Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Жирону»
Футбол / Испания 0

«Барселона» одержала победу в товарищеском матче с «Жироной». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу каталонской команды.

На 21-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, ему ассистировал Франсиску Тринкан. На 45-й минуте преимущество каталонцев удвоил Лионель Месси, голевую передачу отдал уже Коутиньо. Самуэль Сайс отыграл один мяч в начале второго тайма. На 51-й минуте Месси оформил дубль с передачи Серхи Роберто.

Месси отыграл весь первый тайм в предыдущем товарищеском матче каталонцев с «Химнастиком» (3:1). Во втором тайме вместо аргентинца вышел Мартин Брайтвайт. Это был первый матч каталонцев под руководством главного тренера Рональда Кумана. Новый сезон в чемпионате Испании стартовал 12 сентября.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
16 сентября 2020, среда. 20:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
3 : 1
Жирона
Жирона, Испания
1:0 Коутиньо – 21'   2:0 Месси – 45'   2:1 Сайс – 46'   3:1 Месси – 51'
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