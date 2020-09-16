Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Жирону»
«Барселона» одержала победу в товарищеском матче с «Жироной». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу каталонской команды.
На 21-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо, ему ассистировал Франсиску Тринкан. На 45-й минуте преимущество каталонцев удвоил Лионель Месси, голевую передачу отдал уже Коутиньо. Самуэль Сайс отыграл один мяч в начале второго тайма. На 51-й минуте Месси оформил дубль с передачи Серхи Роберто.
Месси отыграл весь первый тайм в предыдущем товарищеском матче каталонцев с «Химнастиком» (3:1). Во втором тайме вместо аргентинца вышел Мартин Брайтвайт. Это был первый матч каталонцев под руководством главного тренера Рональда Кумана. Новый сезон в чемпионате Испании стартовал 12 сентября.
- 16 сентября 2020
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