Шамиль Газизов: сколько ждать трансферов «Спартака»? Ждите, всё

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о работе команды на трансферном рынке.
«После шести туров все короновали „Спартак“? Мы ничего не говорили и не заявляли. Об этом писали журналисты, но я этого не читал. Какие-то заметки смотрю.
Болельщики пишут — спасибо за это, за другое, но и плохие слова тоже есть. Могу показать. Контакт-лист после разговора с болельщиком стал просто огромным! Но я не меняю телефон, потому что это сложно — ему 25 лет. Ничего не опасаюсь, говорю всем одно и то же. По защитнику, который „сильнее Зобнина“, — везде этому были доказательства в „инстате“. Верю определённым цифрам, но там не только „инстат“. Больше на эту тему говорить не буду, ждите. Сколько ждать? Ждите, всё», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 16 сентября 2020
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