Газизов: спросите у Тедеско, рассчитывает ли он на Гулиева

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов поделился мнением о защитнике команды Илье Кутепове и полузащитнике Аязе Гулиеве.
«Гулиев тренируется, у него будет восстановление. Надеюсь, всё будет согласно нашему плану, медицинскому и тренерскому. Надо пройти определённые моменты. Это не связано с конфликтом, парень тренируется и набирает форму. Предложения по нему? Аяз – футболист „Спартака“. Рассчитывает ли на него Доменико? Спросите у Тедеско.
Кутепов вышел в старте, значит ли это, что он остаётся? А он что, куда-то уходил? Мы всё время говорим, что кто-то уходит, кто-то приходит. Я не каждый день с его агентом разговариваю, когда человек не выходит, у него есть претензии. Но мы всё вместе это преодолеваем – вместе с игроком и тренерским штабом.
Рабочая группа по молодёжному футболу работает довольно активно. С Камоцци переписываемся, у него очень хорошие идеи, прислушиваюсь к нему. Он один из тех, с кем я переписываюсь, я ко многим прислушиваюсь. Взять ли его в клуб? Давайте дам список своих контактов, мы всех возьмём? Получается всегда, что мы комментируем слухи. Я бы хотел концентрироваться на футболе, футбольных идеях", — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 16 сентября 2020
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