«Динамо-Брест» вылетело из Лиги чемпионов

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Маккаби» Тель-Авив со счётом 1:0 обыграл «Динамо-Брест». Встреча состоялась в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой, ассистировали судьи на линиях Филиппо Мели и Стефано Алассио.
Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 50-й минуте автором забитого мяча стал Дан Битон, реализовав пенальти. Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский провёл на поле 86 минут.
В другом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» со счётом 2:1 обыграл загребское «Динамо».
В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Маккаби» встретится с «Ред Булл Зальцбург», «Ференцварош» — с победителем пары «Карабах» — «Мольде».
- 16 сентября 2020
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