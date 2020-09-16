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«Динамо-Брест» вылетело из Лиги чемпионов

«Динамо-Брест» вылетело из Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Маккаби» Тель-Авив со счётом 1:0 обыграл «Динамо-Брест». Встреча состоялась в Тель-Авиве на стадионе «Блюмфильд». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Давиде Массой, ассистировали судьи на линиях Филиппо Мели и Стефано Алассио.

Единственный гол был забит в начале второго тайма — на 50-й минуте автором забитого мяча стал Дан Битон, реализовав пенальти. Украинский нападающий брестского «Динамо» Артём Милевский провёл на поле 86 минут.

В другом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» со счётом 2:1 обыграл загребское «Динамо».

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Маккаби» встретится с «Ред Булл Зальцбург», «Ференцварош» — с победителем пары «Карабах» — «Мольде».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
16 сентября 2020, среда. 20:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
1 : 0
Динамо-Брест
Брест, Беларусь
1:0 Битон – 50' (пен)
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
16 сентября 2020, среда. 20:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
2 : 1
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Ловренчич – 2'   1:1 Узуни – 23' (автогол)   2:1 Узуни – 65'
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