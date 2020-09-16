Соболев: ничего страшного, что Кокорин не забил «Родине». Забьёт в следующей игре

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин прокомментировал победу своей команды в матче Кубка России с «Родиной» (5:1).



«Мы постарались забыть наше поражение в дерби. Начали готовиться к следующим матчам: сегодня была «Родина», а на выходных уже игра с «Рубином».



«Родина» — неплохая новая команда, играющая во второй лиге. Моментами показывали хороший футбол. Мне команда понравилась. Знаю, что они хотят выйти в ФНЛ — желаю им удачи. Советую приглянуться к футболисту под № 17 (Артём Филиппов. — Прим. «Чемпионата») (смеётся). Это мой друг. Думаю, что он должен в ближайшем будущем пойти на повышение. Я бы не сказал, что он сегодня чем-то удивил. Знаю, что может играть лучше.



Не нервничали из-за того, что «Спартак» долгое время не мог забить. Забили первый, но были уверены, что сделаем это ещё. Видимо, это было делом времени. Почему не праздновал? Даже не знаю. Сегодня не было эффекта, будто забиваю в чемпионате или в дерби. Но какие-то голы мы праздновали, там Айртон сегодня наконец забил первый гол за «Спартак», Урунов отличился дебютным голом.



Ничего страшного, что не забил Кокорин. Забьёт в следующей игре. Хоть он и большой игрок, Саша в новой команде и не до конца понимает нас на поле. Во втором тайме был момент: я ему мог выкатить, но сделал передачу чуть сильнее, вратарь забрал. Если бы отдал нормально — он бы забил. Поэтому дело не только в нём. В футбольном плане Кокорина пусть оценивает тренер. В первую очередь, он мой друг. Иногда зарубаемся после тренировки: бьём по воротам. Иногда я кувыркаюсь, иногда он.



Перед матчем с ЦСКА появляется ненависть к цветам соперников. Предматчевое дерби всё же: все подогревают, все об этом говорят. Чувствуешь, что этот матч важен для наших болельщиков и хочется в таких поединках побеждать. Лично я это чувствую», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Шамиль Газизов: непросто проходить такие команды, как «Родина»