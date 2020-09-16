Слуцкий раскритиковал новый формат Кубка России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о новом формате Кубка России.

«Новый формат Кубка России? Плохо оцениваю. Абсолютно не согласен… Ни в коем случае не против команд ФНЛ и ПФЛ, это всегда большое событие для этих клубов. Но не очень понимаю, почему, например, шестёрка команд, которая не играет на групповом турнире, в 1/8 финала они ещё все играют дома. Не очень понимаю, почему такое дополнительное преимущество.

То есть мы, условно, можем сыграть матч в Новороссийске, матч в Хабаровске, а в 1/8 финала опять можем играть на выезде, если нам попадется кто-то из шестёрки. Если по групповому тоже много вопросов, сомнений и это нужно попробовать, то здесь просто не понимаю, почему, кроме огромной привилегии, которую получила первая шестёрка, не играя матчи группового этапа, не видел такого нигде и никогда и еще больше не понимаю, почему они получают преимущество своего поля в 1/8 финала.

Причём, вполне вероятно, они будут играть с клубом ПФЛ, и это было бы большим событием. Логика такая, что мы едем играть с клубом ПФЛ в гостях, потому что это событие для местной команды. И если команда ПФЛ выйдет в 1/8 финала, она тоже хотела бы сыграть с ведущими командами страны дома. Поэтому у меня много вопросов к этим домашним встречам первой шестерки команд РПЛ", — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.

Напомним, по новому регламенту Кубка России команды по итогам 1/64 финала разбили на 10 групп, победители которых разыграют трофей в плей-офф. При этом участия в групповом этапе не принимают клубы, представляющие Россию в еврокубках. Они начнут свой путь в турнире в плей-офф.