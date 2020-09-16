Слуцкий: Хван Ин Бём вывел игру «Рубина» на другой уровень. Это очень серьёзная потеря

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу в матче Кубка России с «Черноморцем» (4:2).

«Не помню, чтобы эта стадия Кубка, выездная игра, хоть раз складывалась легко. У хозяев поля всегда очень высокая мотивация, поддержка болельщиков, ещё быстро забитый мяч. Как и предполагали, матч сложился крайне сложно. Можно хвалить соперников, можно говорить о шикарной атмосфере на стадионе, но факт остается фактом.



Мы не держали в уме предстоящий тур РПЛ. У нас абсолютно плановая ротация. Футболисты, которые сегодня вышли, это футболисты «Рубина», претендующие на место в стартовом составе.



Дебют Зотова? Нормально. Ещё раз, сложно подбирать какие-то выдающиеся эпитеты, но сыграл хороший, качественный матч. Если вопрос про физическое состояние, Тарасов готов отыгрывать целые матчи, не выходя со скамейки.



Слабая игра Игнатьева? Сложно, поле низкого качества. Он, как всегда, хотел много открываться за спину, но очень сложно было технически исполнять эти передачи. Плюс хозяева, когда быстро открыли счёт, сели глубоко, особо зон не было, поэтому ему было достаточно сложно показывать основные умения.



Готовы ли Кварацхелия, Уремович и Дюпин сыграть со «Спартаком», будет понятно чуть позже, но, скажем так, у каждого из них шансы сохраняются. Нет ли у Кварацхелии перелома носа? Не столь важно, есть у него перелом или нет, важнее, как он себя чувствует. В любом случае, у него есть защитная маска, и это не будет проблемой. Хван Ин Бём? Вывел игру команды на другой уровень, и это очень серьёзная потеря», — приводит слова Слуцкого пресс-служба казанского клуба.