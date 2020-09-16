«ПСЖ» отказался от трансфера Юмтити

«Пари Сен-Жермен» не будет приобретать французского защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити, утверждает AS.

По данным источника, парижский клуб рассматривал кандидатуру Юмтити, но отказался от трансфера из-за хронических проблем игрока с левым коленом. В 2018 году медицинский департамент «Барселоны» предупреждал президента клуба Хосепа Бартомеу о проблемах игрока со здоровьем, но глава каталонцев принял решение продлить с ним контракт с повышением зарплаты.

Юмтити перешёл в «Барселону» летом 2016 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 25 млн. В прошлом сезоне 26-летний защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании (10 — в основном составе), в которых получил шесть жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.