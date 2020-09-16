Кирилл Новиков: не рассматриваем матч с грузинской командой с политической точки зрения

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков высказался о предстоящем матче с тбилисским «Локомотивом» в квалификации Лиги Европы.



«Рады приехать в Тбилиси. Нас ждет серьёзный соперник, будет тяжело, но мы надеемся на победу. Безусловно, у нас есть вся информация о сопернике. Ребята с ней ознакомлены, план на матч составлен. Наша задача – выйти завтра и сыграть так, как предполагаем, как хотим. Нам известны сильные и слабые стороны «Локомотива». Но не будем сейчас о них говорить. Главное, что мы про них знаем. Сыграет ли завтра Лесовой? Матч покажет.



Мы никоим образом не связаны с политикой и не рассматриваем предстоящий матч с политической точки зрения. Мы приехали играть в футбол, и завтра победит сильнейший. Прилетел ли Сергей Степашин на матч с командой? Нет, он остался в России, в Москве», — приводит слова Новикова пресс-служба клуба.

17 сентября «Локомотив» встретится с «Динамо». Начало матча — в 20:00 мск.