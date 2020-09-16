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«Мольде» выбил «Карабах» из Лиги чемпионов

«Мольде» выбил «Карабах» из Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов азербайджанский «Карабах» в серии пенальти проиграл норвежскому «Мольде». Встреча состоялась в Ларнаке (Кипр) на стадионе «АЕК-Арена». Обслуживала матч сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем, ассистировали судьи на линиях Урош Стойкович и Милан Михайлович.

Основное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. На 102-й минуте норвежский клуб мог открыть счёт, но Эцаз Хуссейн не реализовал пенальти.

В серии послематчевых пенальти «Мольде» добился победы со счётом 6:5. Решающим стал нереализованный пенальти Бадави Гусейнова, чей удар отбил голкипер норвежцев Андреас Линде.

В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Мольде» встретится с «Ференцварошем».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд
16 сентября 2020, среда. 20:00 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
0 : 0
5 : 6
Мольде
Мольде, Норвегия
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