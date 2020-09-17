Тедеско в шутку пнул Айртона, Кокорин гипнотизировал Соболева. Фото победы «Спартака»

16 сентября в Москве на стадионе «Открытие Арена» в матче первого тура Кубка России «Спартак» одержал разгромную победу над «Родиной». Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу красно-белых. Обслуживал матч арбитр Антон Фролов (Москва).
Счёт был открыт в первом тайме — на 35-й минуте автором забитого мяча стал Александр Соболев.
Бразильский защитник «Спартака» Айртон Лукас забил свой первый гол в составе московского клуба. Кроме того, впервые за «Спартак» отличился узбекистанский полузащитник Остон Урунов.
Соперником «Спартака» по групповому этапу является также «Енисей». С красноярской командой красно-белые встретятся 21 октября.
Лучшие кадры с матча «Родина» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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