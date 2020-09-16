«Мидтьюлланн» разгромил «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов датский «Мидтьюлланн» разгромил швейцарский «Янг Бойз» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Хернинге на стадионе «MCH Арена — Мессецентр — Хернинг». Обслуживала матч болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым, ассистировали судьи на линиях Мартин Маргаритов и Диян Валков.
Счёт был открыт в начале второго тайма — на 51-й минуте гол в свои ворота забил игрок «Янг Бойз» Жордан Лефор. На 61-й минуте преимущество датского клуба увеличил Андерс Драйер, которому ассистировал Сори Каба. В концовке матча счёт до крупного довёл Авер Мабиль.
В раунде плей-офф Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» встретится с пражской «Славией». Первый матч пройдёт в Чехии 22 сентября, ответный — в Дании 30 сентября.
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