Неймар и Паредес дисквалифицированы на два матча за драку с «Марселем», Курзава — на шесть

Профессиональная футбольная лига Франции на своём сайте объявила о дисциплинарных санкциях в отношении футболистов «Пари Сен-Жермен» и «Марселя» после драки в матче (0:1) 3-го тура Лиги 1.

Защитник «ПСЖ» Лейвин Курзава дисквалифицирован на шесть матчей, форвард парижан Неймар и полузащитник Леандро Паредес — на два матча плюс один условно. Защитник «Марселя» Жордан Амави получил трёхматчевую дисквалификацию, форвард марсельской команды Дарио Бенедетто пропустит один матч.

На последних минутах встречи Паредес сначала сфолил против игрока «Марселя», а затем толкнул его одноклубника. Между футболистами команд разгорелась драка. В результате потасовки было удалено три игрока парижан (Лейвин Курзава, Неймар, Паредес) и двое марсельцев (Дарио Бенедетто, Жордан Амави). Неймар получил красную карточку за подзатыльник игроку «Марселя».