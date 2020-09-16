Гол Дракслера на 93-й минуте принёс «ПСЖ» победу в матче с «Метцем»
В перенесённом матче 1-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0 обыграл «Метц». Встреча состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Микаэлем Лесажем, ассистировали судьи на линиях Хюсейин Оджак и Бертран Жуанно.
Парижский клуб владел мячом более 70 процентов времени и нанёс 20 ударов по воротам против шести у соперника. С середины второго тайма «ПСЖ» играл вдесятером из-за удаления Абду Диалло. Защитник парижан получил первую жёлтую карточку на 1-й минуте матча, а на 65-й — вторую. Победу парижанам принёс гол Юлиана Дракслера в компенсированное время.
«ПСЖ», набрав 3 очка, занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Метц» (0) — на 18-м месте.
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